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القاهرة تدفع بـ 30 أتوبيسا لخدمة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

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القاهرة تدفع بـ 30 أتوبيسا لخدمة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

القاهرة تدفع بـ 30 أتوبيسا لخدمة المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 12:51 م 11/5/2024 12:51:22 PM

المنتدى الحضرى العالمي،
المنتدى الحضرى العالمي، كلمتك
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 أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تعليماته بالدفع بـ٣٠ أتوبيسا إضافيا صديقا للبيئة من أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة لاستيعاب كثافات ضيوف المنتدى الحضري العالمي نظرا للإقبال الشديد من ضيوف المنتدى على حضور الفعاليات، ليصل حجم الأتوبيسات التى خصصتها المحافظة لخدمة ضيوف المنتدى إلى ١٣٠ أتوبيسا قابلة للزيادة.


وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام  بالقاهرة على استعداد للدفع بأي أعداد لخدمة رواد المنتدى عند الحاجة.

 


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمحافظة داخل المنتدى لمتابعة الحاجات اللوجستية لضيوف المنتدى، وتلبيتها على الفور.

كما تقوم غرفة المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة انتظام العمل على مدار الساعة بالمحطات التسع الرئيسية التى حددتها هيئة النقل العام لانطلاق الاتوبيسات مباشرة منها إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى، وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة، وهي: (التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد – شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك - التجمع الأول).

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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