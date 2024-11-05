تحذيرات عاجلة من محافظة الجيزة بشأن التعامل مع الأمطار خلال القيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - أصدرت محافظة الجيزة تحذيرات عاجلة للمواطنين، داعية إياهم إلى توخي الحذر الشديد واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة في ظل الأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء.

وحذرت محافظة الجيزة من مخاطر تجمع المياه على الطرق، مما قد يؤدي إلى انزلاق السيارات وحوادث سير، كما شددت على ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، نظرًا لخطورة التعرض لصعقة كهربائية.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التواصل الفوري مع غرفة العمليات التابعة للمحافظة في حالة حدوث أي طوارئ أو ملاحظتهم لأي أضرار ناجمة عن الأمطار، وذلك لتقديم المساعدة اللازمة في أسرع وقت ممكن.

نصائح هامة من محافظة الجيزة

تجنب القيادة في المناطق التي غمرتها المياه.

الالتزام بالسرعات المحددة.

ترك مسافة آمنة بين السيارات.

تشغيل إضاءة السيارة الأمامية والخلفية.

تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

الانتباه إلى إشارات المرور.

وتهيب محافظة الجيزة بجميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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