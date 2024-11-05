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تحذيرات عاجلة من محافظة الجيزة بشأن التعامل مع الأمطار خلال القيادة - أخبار كلمتك

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تحذيرات عاجلة من محافظة الجيزة بشأن التعامل مع الأمطار خلال القيادة - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من محافظة الجيزة بشأن التعامل مع الأمطار خلال القيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - أصدرت محافظة الجيزة تحذيرات عاجلة للمواطنين، داعية إياهم إلى توخي الحذر الشديد واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة في ظل الأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء.

وحذرت محافظة الجيزة من مخاطر تجمع المياه على الطرق، مما قد يؤدي إلى انزلاق السيارات وحوادث سير، كما شددت على ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، نظرًا لخطورة التعرض لصعقة كهربائية.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التواصل الفوري مع غرفة العمليات التابعة للمحافظة في حالة حدوث أي طوارئ أو ملاحظتهم لأي أضرار ناجمة عن الأمطار، وذلك لتقديم المساعدة اللازمة في أسرع وقت ممكن.

نصائح هامة من محافظة الجيزة 

تجنب القيادة في المناطق التي غمرتها المياه.
الالتزام بالسرعات المحددة.
ترك مسافة آمنة بين السيارات.
تشغيل إضاءة السيارة الأمامية والخلفية.
تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
الانتباه إلى إشارات المرور.
 وتهيب محافظة الجيزة بجميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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