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بدء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والقومي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة الانتخابية - أخبار كلمتك

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بدء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والقومي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة الانتخابية - أخبار كلمتك

بدء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والقومي لحقوق الإنسان لتعزيز المشاركة الانتخابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - يوقع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد قليل، بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مقر المجلس بالقاهرة الجديدة.

تأتي مراسم توقيع البروتوكول في إطار تعزيز الجهود المبذولة والمستمرة والتي تستهدف  التمكين في المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين وحقوقهم وواجباتهم. 

 

تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة

 كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم واستثمار الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة من خلال دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات والفئات المستهدفة محل اهتمام واختصاص المجلس القومي ودوره وتمكينا وتأهيلا للمجتمع المدني كشريك رئيسي في هذا الإطار. 

 

وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد وقع، مؤخرا، بروتوكول تعاون مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

 في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وأهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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