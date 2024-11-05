مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - احتفلت عدد من مكاتب الدفاع المصرى بالخارج بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضارية للجيش المصرى عبر التاريخ ودوره الباسل فى استعادة الأرض وإقامة السلام، وهو ما تم تجسيده عمليًا فى نصر أكتوبر العظيم، فضلًا عن استعراض مهام القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للذود عن الوطن وصون مقدساته.

كما تضمنت الاحتفالات عرض أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية فى التنمية الشاملة فى مختلف المجالات.

الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة

وأكد ملحقو الدفاع المصرى بالخارج أن هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد، مشيرين إلى أن الإنجازات التى تحققت على أرض مصر بكافة ربوعها هى استكمال لرحلة العطاء التى قام بها جيل أكتوبر المجيد.

وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين فى الاحتفالات عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة، موجهين التحية لشهداء حرب أكتوبر المجيدة الذين ضحوا بالغالى والنفيس، مجددين الثقة فى الجيش المصرى لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن.

حضر الاحتفالات عدد من المسئولين بدول الاعتماد وسفراء مصر بالخارج وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وعدد من أبناء الجاليات المصرية.

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