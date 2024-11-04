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وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

يأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وتطويره وفقًا لقواعد المؤسسات المصرفية دون المساس بدوره الاجتماعي والخدمي، والتركيز العميق على التكنولوجيا والمدفوعات ومواكبة الــCASH Less ".

ويتمتع المصرفي أسامة السيد بخبرات كبيرة متميزة يمكن أن تسهم في تطويرعمل البنك، حيث يمتلك خبرة أكثر من 20 عامًا في قيادة التغيير التحويلي ودفع النمو وتعظيم الربحية في المؤسسات المصرفية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة أكتوبر 2021-أكتوبر 2023 بالبنك الأهلي المتحد بمصر، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وشغل أيضا نائب الرئيس الأول، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية يناير 2015-مارس 2019 ببنك ABC بالجزائر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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