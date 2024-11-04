بروتوكول تعاون بين" الوطنية للانتخابات" وقومي حقوق الإنسان لتعزيز المشاركة السياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يوقع المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مقر المجلس بالقاهرة الجديدة.

تأتي مراسم توقيع البروتوكول في إطار تعزيز الجهود المبذولة والمستمرة والتي تستهدف دوما نحو التمكين في المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين وحقوقهم وواجباتهم، ومن خلال تعظيم واستثمار الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة من خلال دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات والفئات المستهدفة محل اهتمام واختصاص المجلس القومي ودوره وتمكينا وتأهيلا للمجتمع المدني كشريك رئيسي في هذا الإطار.

وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقع مؤخرا بروتوكول تعاون مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين، وأهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة الوطنية للانتخابات لتفعيل برامج توعية وتثقيف الناخبين .

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، وجه محمد عبد اللطيف وزير التعليم الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون من خلال هذه المبادرة في مجال العمل الوطني والديمقراطي، الذي يهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات، مؤكدًا على بذل كافة الجهود الممكنة ليؤتي هذا التعاون ثماره.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يستهدف زيادة الوعي الانتخابي وتعزيز الممارسة الديمقراطية لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن، مضيفًا أنه سيتم تعليم المعلمين كيفية تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، مما يمكنهم من فهم حقوقهم بشكل أفضل وكيفية المطالبة بها، وخلق بيئة تسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا حقوقهم السياسية، فضلا عن توفير منصات تسمح للمعلمين بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في توعية الطلاب بحقوقهم، مما يساعد في بناء مجتمع تعليمي مفعم بالنقاش الجيد حول حقوق الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.