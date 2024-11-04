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الرئيس السيسي: مصر حققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والمصاعب - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: مصر حققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والمصاعب - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر حققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والمصاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع الحاضرين على أرض مصر وعاصمتها القاهرة التي تأسست قبل أكثر من ألف عام.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد بالقاهرة اليوم، الاثنين، إن" مصر حققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والمصاعب".

وشدد الرئيس السيسي على أنه يجب حشد الجهود والإدارة السياسية للإحلال السلام ووقف النزاعات وتركيز الجهود على إعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس أن: المعاناة اليومية التي تعيشها دول النزاعات تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء.

وأكد أن المنتدى الحضري العالمي يعقد في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروب لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وكل المناحي فيها، وهو ما يستدعى حشد الجهود لإحلال السلام وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة البناء والتنمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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