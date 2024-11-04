الرئيس السيسي يطلق الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع الحاضرين على أرض مصر وعاصمتها القاهرة التي تأسست قبل أكثر من ألف عام.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد بالقاهرة اليوم، الاثنين، إنه يجب حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات وتركيز الجهود على إعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس السيسي أن: المعاناة اليومية التي تعيشها دول النزاعات تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء.

وأكد أن المنتدى الحضري العالمي يعقد في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروب لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وكل المناحي فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود لإحلال السلام وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة البناء والتنمية.

وتابع أن: مصر حققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والمصاعب.