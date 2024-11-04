الرئيس الفلسطيني: مصرحققت إنجازات كبيرة في مجال بناء المدن الحضارية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لحضور المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف محمود عباس، خلال كلمة في افتتاح المنتدى الحضري العالمي اليوم، الإثنين، أن "مصر قامت بإنجازات كبيرة في مجال بناء المدن الحضارية المستدامة".

وتابع، أن المجتمع الدولي مطالب بمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها، قائلا: حان وقت تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكر فوري.