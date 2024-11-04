الرئيس الفلسطيني: نريد مواقف حازمة من العالم والأمم المتحدة لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المجتمع الدولي مطالب بوقف الحرب على غزة والضفة لحفظ دماء شعبنا.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد بالقاهرة اليوم الإثنين 4 نوفمبر2024 «نجدد ونؤكد هنا على محاسبة دولة الاحتلال لعدم التزامها بعرف الأمم المتحدة وبالقوانين الدولية».

وتابع: «نريد مواقف حازمة من العالم ومن الأمم المتحدة لأجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإعلان دولة فلسطينية مستقلة».

وأشار إلى أنه يجب أن تحصل دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ويجب تنفيذ ذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أنه حان الوقت وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا، لافتا إلى أن أمريكا استعملت الفيتو 3 مرات لوقف قرار وقف إطلاق النار على غزة.

وطالب بتولي دولة فلسطين المهام الكاملة لإدارة قطاع غزة.

المنتدى الحضري العالمي

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة.

وتعتبر مصر أول دولة تستضيف المنتدى الحضري العالمي في أفريقيا منذ 20 عاما تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتشارك وفود أممية ودولية رفيعة المستوى في المنتدى الحضري العالمي، لتوجيه أنظار العالم تجاه مصر والتجربة التنموية الحديثة.

وتستقبل القاهرة آلاف الوفود المشاركة من ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وحشد المجتمع الدولي للتركيز على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في معالجة التحديات العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

ويركز المنتدى الحضري العالمي على توطين أهداف التنمية المستدامة، المتثلة في:

- معالجة أزمة الإسكان العالمية.

- ارتفاع تكاليف المعيشة.

- حالات الطوارئ المناخية.