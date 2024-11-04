طريقة دفع رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والأوراق المطلوبة لتسجيل وتقديم استمارات التقدم للامتحانات.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن للطلاب تسجيل الاستمارة قبل أداء الامتحانات.

تفعيل رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بموقع تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الموعد الذي يتم تحديده، مشددة على الطلاب بضرورة تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للدخول إلى الامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم من هــنــــــــــا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحددت وزارة التعليم رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي تقدر بــ 158 جنيها مقسمة على كالتالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

طريقة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة، أنه يتم دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.