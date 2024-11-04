الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد - أخبار كلمتك

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:56 مساءً - أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.

ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق