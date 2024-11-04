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البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية - أخبار كلمتك

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البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية - أخبار كلمتك

البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:03 صباحاً - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

 

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية. 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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