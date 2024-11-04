رئيس «المقاولون العرب» يبحث مع وزير الإسكان الإيفواري أوجه التعاون بالمشروعات التنموية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - بحث المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، مع برونو كونى وزير الإسكان والتنمية الحضرية بكوت ديفوار، والذي يزور مصر بمناسبة انعقاد الدورة ال 12 للمنتدى الحضري العالمي، أوجه التعاون والفرص المتاحة في مجال المشروعات التنموية والخدمية بكوت ديفوار.

حضر اللقاء سفير كوت ديفوار بالقاهرة ألبرت جي دول، والمهندس أحمد العدلاني والمهندسة هبه أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات إفريقيا.

من جانبه، عبر الوزير الإيفواري عن تقديره لشركة "المقاولون العرب "وما تتميز به مشروعاتها من جوده، مشيرا إلى المشروعات التي قامت بتنفيذها من قبل في كوت ديفوار.

وأشار المهندس أحمد العصار إلى أن الشركة في إطار الحرص على التوسع بالخارج، وقعت مؤخرا تعاقدا لتنفيذ 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في 6 مدن بكوت ديفوار.

وأكد العصار، السعي إلى تنفيذ مزيد من المشروعات لخدمة الأشقاء الإيفواريين في ظل الثقة التي تحظى بها القارة الإفريقية وضرورة المساهمة في نشر التنمية بدول القارة و نقل التجربة العمرانية المصرية الناجحة بكافة دول القارة والتي أصبحت مثارا للإعجاب وترغب الدول في نقلها.