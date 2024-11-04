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نائب: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس الثقة في استقرارها وأمنها - أخبار كلمتك

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نائب: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس الثقة في استقرارها وأمنها - أخبار كلمتك

نائب: اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس الثقة في استقرارها وأمنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب أن اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس الثقة في استقرار البلاد وأمنها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وقال الدكتور أيمن محسب - في مقابلة مع برنامج (8 الصبح) المذاع على قناة(dmc) - إن المنتدى الحضري العالمي يعتبر واحداً من أبرز المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التكدس السكاني في المدن الكبرى، والتي تمثل تحديات ملحة للدول.

وأوضح أن مصر تعتبر نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية العمرانية المستدامة، حيث استطاعت أن تنشئ 19 مدينة جديدة خلال 10 سنوات، ما يعكس الإنجازات الضخمة في تحسين جودة الحياة وتقليل التكدس السكاني، مؤكدا أن هذه الجهود حصلت على إشادة حقيقية من الأمم المتحدة مما يؤكد قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى التجربة العمرانية التي مرت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم تنفيذ مشاريع طرق متطورة أسهمت في تخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى إنشاء 19 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و المنصورة الجديدة وغيرها، لافتا إلى أن هذه المدن، وفقاً لتصريحات الأمم المتحدة، تعتبر نموذجاً مثالياً في الدول النامية التي تعاني من أزمات اقتصادية.

وينطلق اليوم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة بحضور ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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