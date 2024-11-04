النائب حازم الجندى: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي تبرهن على ثقة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، يكتسب أهمية استثنائية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجه المدن والمجتمعات الحضرية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يجسد رؤية شمولية تستند إلى أهمية الدور المحلي والفردي في تشكيل بيئة حضرية قابلة للاستدامة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن المنتدى والذي يشارك فعالياته ممثلون من أكثر من 180 دولة، تتجلى أهميته في كونه منصة لتبادل الخبرات وعرض المبادرات، حيث يوفر مساحة حيوية لبحث الحلول المبتكرة والنماذج التنموية التي يمكن تبنيها عالميًا لتلبية الاحتياجات الحضرية المتزايدة.

ولفت أن المنتدى هذا العام يعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بالتصدي للتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحضرية، مشيرا إلى أن جدول أعمال المنتدى يشمل قضايا محورية مثل التخطيط العمراني المستدام، وتوسيع المساحات الخضراء، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين البنية التحتية للنقل العام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدى يوفر للحكومات المحلية والمجتمعات المدنية فرصة فريدة للتعرف على أحدث الاستراتيجيات المبتكرة، من خلال السماح بالنقاشات وورش العمل المتنوعة التي تستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة، مما يتيح للدول تبني تجارب ناجحة وتكييفها مع السياق المحلي الخاص بكل مجتمع، وذلك في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.