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سفير الخرطوم بالقاهرة: المنتدى الحضري فرصة لعرض رؤية السودان في قضايا التنمية - أخبار كلمتك

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سفير الخرطوم بالقاهرة: المنتدى الحضري فرصة لعرض رؤية السودان في قضايا التنمية - أخبار كلمتك

سفير الخرطوم بالقاهرة: المنتدى الحضري فرصة لعرض رؤية السودان في قضايا التنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - أكد السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، أن بلاده حرصت على المشاركة رفيعة المستوى في أعمال النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة، لما يمثله من فرصة مهمة لعرض رؤية السودان إزاء خطط التنمية الحضرية.

وقال السفير عدوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته اليوم الاثنين في افتتاح المنتدى الحضري العالمي - إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص على التواجد في هذا المحفل العالمي لتقديم رؤية الدولة حول قضايا التنمية والبنية التحتية وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وحشد الجهود والاستثمارات الممكنة لإنجاح الخطط والبرامج التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن السودان يولي أهمية كبيرة لقضايا الإسكان والإعمار التي يسلط المنتدى الضوء عليها، لا سيما في ظل الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد.

وأوضح السفير عدوي أن السودان يشارك في أعمال المنتدى بإسهامات علمية ومعرض يعكس حقيقة الأوضاع في البلاد ورؤية الدولة حيال أهمية تعزيز الشراكات المنتجة خاصة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يعزز إعادة تهيئة قطاعات الدولة لمرحلة إعمار ما بعد الحرب.

وشدد السفير السوداني على أهمية المنتدى الحضري في ضوء تركيزه على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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