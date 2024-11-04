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جولة مفاجئة من وزير التعليم لتفقد مدارس الخصوص بالقليوبية - أخبار كلمتك

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جولة مفاجئة من وزير التعليم لتفقد مدارس الخصوص بالقليوبية - أخبار كلمتك

جولة مفاجئة من وزير التعليم لتفقد مدارس الخصوص بالقليوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:47 صباحاً -  أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وزير التعليم يتابع انتظام العملية التعليمية في مدارس الخصوص  

 رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

متابعة مستوى الطلاب فى القرائية والكتابة

واستهل الوزير جولته التفقدية بمدرسة "الخصوص الابتدائية الجديدة "، حيث حرص خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية والكتابة والرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

وعقب ذلك، تفقد الوزير  مدرسة "الشهيد علاء عزت الثانوية”، التي تضم ٢٢٢١ طالبة من مدرسة "الخلفاء الراشدين الإعدادية بنات" فى الفترة الصباحية، ومخصصة للبنين فى الفترة المسائية.

وخلال تفقده للفصول، حرص الوزير على متابعة نسب حضور الطالبات بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما حرص على التأكد من مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، ومدى استيعابهم للمواد الدراسية، موجهًا بتشكيل لجان متابعة يومية للمدرسة لمتابعة انتظام حضور الطالبات وتحسن مستواهم الدراسى وضبط المنظومة التعليمية بالمدرسة.

كما زار عبد اللطيف مدرسة “الخصوص الرسمية لغات”، وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب، موجهًا بإرسال لجان متابعة لضبط اداء العملية التعليمية بالمدرسة.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة “الخصوص الثانوية” بنات، حيث حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطالبات بها، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطالبات خلال اختبارات الشهر السابقة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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