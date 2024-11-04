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أمطار متوسطة ورعدية.. «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لطقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

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أمطار متوسطة ورعدية.. «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لطقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة ورعدية.. «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لطقس الساعات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - الطقس.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، بسبب استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على أغلب المناطق، لليوم الرابع على التوالي.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين على البلاد، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية الباردة على أغلب الأنحاء.

الطقس

ويسود اليوم الاثنين طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إما عن فترات الليل يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على جميع الأنحاء.

طقس اليوم

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار وجود السحب الرعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية «الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ»، والتى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

الطقس

أمطار القاهرة

وتابعت الهيئة بإن القاهرة على موعد مع سقوط أمطار خفيفة مع تقدم الوقت، موضحة أن كلما تمتد السحب الممطرة على المناطق الداخلية تكون شدتها أقل حدة.

الطقس

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت الهيئة على أن الظاهرة الجوية المسيطرة على البلاد، هي سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وأوضحت الأرصاد أماكن سقوطها في بيان لها، وجاءت كالآتي:

- سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الطقس

حالة الطقس

وأضافت الأرصاد بشأن حالة الطقس، بوجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم

- درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 26، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في جنوب الوجه البحري العظمى 26، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في شمال الوجه البحري العظمى 24، الصغرى 15.

- درجة الحرارة في مدن القناة العظمى 26، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية العظمى 24، الصغرى 15.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالي الشرقية العظمى 25، الصغرى 16.

- درجة الحرارة في جنوب سيناء العظمى 29، الصغرى 17.

- درجة الحرارة اليوم في شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 13.

- درجة الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 29، الصغرى 15.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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