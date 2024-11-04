بسبب هذه الظاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أو أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 17

بنها 26 18

دمنهور 25 18

وادى النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 18

المنصورة 26 18

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 19

الاسماعلية 27 17

السويس 26 16

العريش 26 15

رفح 25 14

رأس سدر 26 16

نخل 24 09

كاترين 19 07

الطور 28 17

طابا 24 18

شرم الشيخ 29 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 24 16

السلوم 23 14

سيوة 24 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 22

شلاتين 30 22

حلايب 27 23

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 23

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 14

أسيوط 26 13

سوهاج 28 15

قنا 29 16

الأقصر 28 16

أسوان 29 17

الوادي الجديد 29 12

أبوسمبل 29 16

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 4 نوفمبر وحتى يوم السبت 9 نوفمبر 2024

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 24

المدينة المنورة 33 21

الرياض 34 20

المنامة 31 25

أبوظبي 34 25

الدوحة 34 25

الكويت 32 21

دمشق 22 10

بيروت 22 19

عمان 20 11

القدس 20 11

غزة 23 17

بغداد 26 16

مسقط 32 28

صنعاء 25 07

الخرطوم 36 21

طرابلس 25 15

تونس 26 16

الجزائر 25 17

الرباط 23 13

نواكشوط 37 21