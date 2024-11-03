مدير صندوق علاج الإدمان يكشف عدد المراكز العلاجية والخدمات المقدمة للمتعافين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:17 مساءً - كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق، مؤكدا أنها تبلغ 33 مركزا علاجيا على مستوى 19 محافظة.

وأضاف عثمان في تصريح خاص لـ “ كلمتك ”: يتردد نحو 170 ألف مواطن سنويًا على مراكز العلاج المختلفة التابعة للصندوق.

وتابع: خدمات الصندوق لا تقتصر فقط على سحب المواد المخدرة، ولكن يقدم خدمات التأهيل النفسى والاجتماعى والإرشاد الأسري، مضيفا: لدينا برامج للتمكين الاقتصادى، حيث إن المراكز العلاجية كلها تتم بسواعد المتعافين بعد تدريبهم على مجموعة من التدريبات المهنية”.

وأشار إلى أنه فى الفترة الحالية يقوم الصندوق بتقديم قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى للمتعافين من الإدمان، وفقًا لمعايير معينة يتم وضعها مع البنك، وفى الفترة الأخيرة قمنا بتسليم حوالى 6 ملايين جنيه لدعم مشروعات المتعافين.

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