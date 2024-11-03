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وزير الأوقاف يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - استقبل  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الوزير الدكتور شفر الدين كامبو، رئيس مؤسسة "السلام في العالمين" ووزير الإصلاح البيروقراطي وتنمية الموارد البشرية الإندونيسية السابق، ونائب قائد الشرطة الإندونيسية السابق، ورئيس مجلس الأمناء لمجلس رؤساء الجامعات الحكومية الإندونيسية السابق.

وزير الأوقاف يشيد بعمق العلاقات الثنائية التي تربط مصر بإندونيسيا


وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور الأزهري بالوفد الإندونيسي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية التي تربط مصر بإندونيسيا، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا.

كما استعرض الوزير انطباعاته الإيجابية عن زيارته الأخيرة لإندونيسيا، حيث كلفه الرئيس السيسي بتمثيل مصر لتهنئة الرئيس سوبيانتو بتوليه منصب الرئاسة، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لمسها من الشعب الإندونيسي والتي تعكس أصالة وكرم هذا الشعب.

وزير الأوقاف يؤكد على أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة "السلام في العالمين" الخيرية

وأكد وزير الأوقاف على أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة "السلام في العالمين" الخيرية، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والإندونيسي ويعود بالنفع على العالم أجمع.

من جانبه، أعرب الدكتور شفر الدين كامبو عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها الدكتور أسامة الأزهري في قلوب الإندونيسيين.

وأكد تطلعه إلى تطوير العلاقات بين وزارة الأوقاف المصرية ومؤسسة "السلام في العالمين"، والاستفادة من خبرات الوزارة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة، لاسيما في تعلم اللغة العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز السلم المجتمعي.

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وأوضح أن الشعب الإندونيسي يفخر بانتماء الكثير من أبنائه للأزهر الشريف، مؤكدًا على تقديرهم واحترامهم لعلماء الأزهر.

حضر اللقاء  الدكتور سيف مالتا، عضو مجلس إدارة مؤسسة السلام في العالمين، سعادة الدكتور براستا هداية، عضو مجلس إدارة مؤسسة السلام في العالمين، وتيموتي سافطري، مجلس الأمناء لمؤسسة السلام في العالمين، والدكتور أنانج ركزا، مستشار مؤسسة السلام في العالمين، رئيس ديوان مساجد إندونيسيا شؤون ادارة الخطباء والأئمة، رئيس معهد تزكى، وسعادة الحاج مخلص هاشم، مؤسسة السلام في العالمين، سعادة أنزار، مؤسسة السلام في العالمين، والمترجم الدكتور علي حسن البحر، نائب الأمين العام لمجلس علماء إندونيسيا، والدكتور عبد المتعالي، المستشار الثقافي والتربوي بالسفارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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