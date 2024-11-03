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النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ورحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

وجرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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