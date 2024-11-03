تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تزامنًا مع إعلان رسوم استمارة الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 قبل البدء في أعمال تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

طريقة تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت المديريات التعليمية، طريقة تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عقب تسجيلها على موقع الوزارة:

- طباعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية وكشوف 12 د الإلكترونية.

- يتم تسليم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمدرسة.

- مراجعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 واعتمادها بواسطة المدرسة.

- يتم إرفاق أصل شهاد الميلاد الكمبيوتر مع استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

- تُشكل لجنة من عضوين لمراجعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مراجعة نهائية.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وشهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- ختم استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

- ختم صورة الطالب بختم المدرسة «الشعار»، على أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- يجب أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها.

- يتم ترتيب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- ثم يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كما حددت وزارة التعليم رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، والتي تقدر بــ 158 جنيها مقسمة على النحو التالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

طريقة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

اقرأ أيضاً
رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تعلن التفاصيل

خطوات تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق