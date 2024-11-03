خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تزامنًا مع إعلان رسوم استمارة الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 قبل البدء في أعمال تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

طريقة تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت المديريات التعليمية، طريقة تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عقب تسجيلها على موقع الوزارة:

- طباعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية وكشوف 12 د الإلكترونية.

- يتم تسليم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمدرسة.

- مراجعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 واعتمادها بواسطة المدرسة.

- يتم إرفاق أصل شهاد الميلاد الكمبيوتر مع استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

- تُشكل لجنة من عضوين لمراجعة استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وشهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي.

- بعد المراجعة يتم التوقيع على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بما يفيد ذلك.

- اعتماد كافة استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من المسئول الأول وهو مدير المدرسة.

- ختم استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

- ختم صورة الطالب بختم المدرسة «الشعار»، على أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- على الطالب أن يوقع أسفل صورته بخط واضح «الاسم رباعي».

- يجب أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها.

- يتم ترتيب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- ثم يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كما حددت وزارة التعليم رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، والتي تقدر بــ 158 جنيها مقسمة على النحو التالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».

طريقة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.