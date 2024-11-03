نقابة الصحفيين تمد فترة تسجيل الانضمام لعضوية رابطة المراجعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - قررت نقابة الصحفيين، مد فترة التسجيل للانضمام لعضوية رابطة المراجعين بالنقابة وذلك وفقًا لشروط العضوية حتى يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024م،

وذكرت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن النقابة سوف تحدد موعدًا لإجراء انتخابات الرابطة عقب انتهاء التسجيل مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.