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نقابة الصحفيين تمد فترة تسجيل الانضمام لعضوية رابطة المراجعين - أخبار كلمتك

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نقابة الصحفيين تمد فترة تسجيل الانضمام لعضوية رابطة المراجعين - أخبار كلمتك

نقابة الصحفيين تمد فترة تسجيل الانضمام لعضوية رابطة المراجعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - قررت نقابة الصحفيين، مد فترة التسجيل للانضمام لعضوية رابطة المراجعين بالنقابة وذلك وفقًا لشروط العضوية حتى يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024م،

وذكرت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن النقابة سوف تحدد موعدًا لإجراء انتخابات الرابطة عقب انتهاء التسجيل مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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