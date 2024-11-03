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وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال ووحدة بوالينو بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال ووحدة بوالينو بالإسكندرية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال ووحدة بوالينو بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:56 مساءً - أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، جولة مفاجئة خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية لعدد من الدور والوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وذلك للوقوف على سير العمل بالدور والوحدات والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأبناء والمواطنين.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها المفاجئة بتفقد مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بشرق الإسكندرية، وذلك للإطلاع على الخدمات المقدمة للأبناء داخله، حيث يستقبل الأطفال من سن 6 أعوام وحتى 18 عاما، وتفقدت الورش التدريبية بالمجمع والتي تضم «ورشة نجارة، ورشة خياطة، ورشة كهرباء، ورشة طباعة».

وحرصت وزيرة التضامن، على تفقد الفصل التأسيسي داخل المجمع، والإطلاع على الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها للأبناء داخله، فضلا عن حرصها على الإطلاع على النظام الإداري داخل المجمع ودورة العمل.

وأجرت مايا مرسي، زيارة مفاجئة لوحدة بوالينو امبروزو التابعة لإدارة وسط الاجتماعية بالمحافظة، والتقت عدداً من المواطنين داخله، واستمعت لمطالبهم، موجهة بسرعة التدخل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الزيارة بعدد من المواطنين في أحد شوارع المحافظة، واستمعت لمطالبهم، موجهة فريق عمل الوزارة بدراسة كافة المطالب والعمل عليها، ومنها الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي " تكافل وكرامة"، وطالبي الأبحاث الاجتماعية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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