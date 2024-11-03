رسائل هامة للمصريين.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:56 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: «اليوم حضرنا اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بمديرة صندوق النقد الدولي ومناقشة الخطوات المستقبلية لبرنامج مصر مع الصندوق».

وتابع مدبولي: الأمر المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد الثلاثاء، بالتعاون بين أعضاء الصندوق وممثلي الوزارات المصرية المعنية.

تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي

وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي: «نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل يوم».

وتابعت: «مصر قد أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، موضحة نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل يوم».

وأكملت مدير عام صندوق النقد الدولي: «أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، لافتة إلى الجهد المبذول من مصر خلال المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية».

وأكدت أن مصر سوف ترى فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن قوة غير مسبوقة أظهرتها مصر خلال هذا التوقيت غير المسبوق في المنطقة.

وأشارت چورچييفا، إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، متوقعة أن يصل خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%، متابعة: «كما انخفض التضخم من 37% إلى 26% ونتوقع أن يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا مهم بالنسبة للفقراء».

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض معدل تراكم الدين على مصر، لافتة إلى أن ذلك يعني أن مصر أصبحت أكثر أمانًا.