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القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة «جويل الفسطاط» بعد تطويره - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة «جويل الفسطاط» بعد تطويره - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة «جويل الفسطاط» بعد تطويره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة «جويل الفسطاط»، بعد التطوير الشامل لكافة المنشآت التي يشملها، التي تأتي استكمالاً لمنظومة التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض تقديمي للأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشآت الفندق المختلفة التي تقدم خدمة راقية للمترددين عليها.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أركان حرب أمجد محمد عبد ربه مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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