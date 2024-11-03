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وزارة الأوقاف: توزيع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

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وزارة الأوقاف: توزيع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف: توزيع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - قررت وزارة الأوقاف توزيع 40 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بدءً من غداً الإثنين بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان».

لحوم أضاحي الأوقاف

ويكون توزيع لحوم أضاحي الأوقاف بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

توزيع لحوم أضاحي الأوقاف على المديريات الإقليمية

ويتم توزيع لحوم أضاحي الأوقاف تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويكون الإعلان الرسمي على موقع الوزارة، ويأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

قوائم المستفيدين من لحوم أضاحي الأوقاف في المحافظات

- 2 طن لكل من محافظتي القاهرة والجيزة يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.

- 2 طن لكل من محافظتي القليوبية والدقهلية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

- 2 طن لمحافظة الفيوم يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

- 2 طن لكل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024.

- 2 طن لكل من محافظتي بني سويف والمنيا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.

- 2 طن لمحافظة مطروح يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

موعد توزيع لحوم أضاحي الأوقاف بالمحافظات

- 2 طن لكل من محافظتي الشرقية والإسماعيلية يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.

- 2 طن لكل من محافظتي المنوفية والبحيرة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

- 2 طن لمحافظة الوادي الجديد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

- 2 طن لكل من محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024.

- 2 طن لكل من محافظتي قنا والأقصر يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.

- 2 طن لمحافظة أسوان يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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