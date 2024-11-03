رابط نتيجة نيابات وزارة الصحة 2024 والتظلمات بالاسم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:41 مساءً - أعلن موقع إدارة التكليف التابع لوزارة الصحة والسكان، نتيجة نيابات وزارة الصحة 2024، لذا ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثيرين على رابط نتيجة نيابات وزارة الصحة 2024 والتظلمات بالاسم.

نتيجة نيابات وزارة الصحة 2024

وأوضح موقع إدارة التكليف، أن النتيجة تنقسم إلى أكثر من مستوى، وتشمل «نتيجة الحركة الأساسية، والحد الأدنى للحركة الأساسية، ونتيجة تكليف النائي، الحد الأدنى لتكليف النائي، نتيجة التعليمى، الحد الأدنى للتعليمي».

رابط نتيجة نيابات وزارة الصحة 2024

كما يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتيجة نيابات وزارة الصحة الدخول إلى الموقع لمعرفة النتيجة، موضحا أنه يمكن معرفة تظلمات نيابات وزارة الصحة من خلال الرابط نفسه.

نيابات وزارة الصحة 2024

النيابات هي بداية طريق التخصص، وأنّ التوزيع يتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة في ضوء القواعد، والتي تتضمن «الاحتياجات - المجموع - الرغبات»، للعمل بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها طبقا للشروط

تفاصيل شروط نيابات وزارة الصحة 2024

وجاءت شروط نيابات وزارة الصحة 2024 على النحو التالي:

- يمكن للأطباء الذين أمضوا ما بين 6 أشهر و 5 سنوات في الخدمة الفعلية التقدم إلى مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية الملحة مثل الاستقبال، الطوارئ، تخدير - بنوك دم - عناية مركزة - طب أسرة - تنظيم أسرة - باثولوجي إكلينيكي - أشعة - باطنة عامة - جراحة عامة - جراحة مخ وأعصاب - جراحة أوعية دموية - جراحة قلب وصدر - نفسية وعصبية - صدر - حميات وغيرها.

- يمكن الأطباء الذين لم يمضِ على تكليفهم أكثر من 5 سنوات وبحد أدنى عام عمل فعلى التقدم في جميع التخصصات المعلنة.

- يمكن للأطباء المعاد توزيعهم على الجهات الخارجية والأطباء المجندون والمستبقون بالقوات المسلحة، الذين تنطبق عليهم تلك الشروط يمكنهم التقدم في تلك الحركة.

- الأطباء المكلفون على المحافظات الحدودية والمناطق النائية ماعدا المعاد توزيعهم على جهات خارجية طبقاً لقواعد تكليف الدفعة سيتم السماح لهم بالتقدم في حركة النيابات دون شرط مدة العمل على أن يتم استلامهم النيابة بعد عام عمل فعلي في تلك المناطق.