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القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة بعد تطويره - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة بعد تطويره - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة بعد تطويره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:40 مساءً - افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة (جويل الفسطاط ) بعد التطوير الشامل لكافة المنشآت التى يشملها، والتى تأتى استكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عرضا تقديميا للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشأت الفندق المختلفة التى تقدم خدمة راقية للمترددين عليها.

 

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وحضر مراسم الإفتتاح اللواء محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أمجد مـحمد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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