رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد: إدراج 800 مؤهل من المؤهلات المعتمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم إدراج 800 مؤهل من المؤهلات المعتمدة لدى الهيئة.

وقال علاء عشماوي: إن المؤتمر الدولي السابع يعد ملتقى فكريا وتعليميا دوليا سيتم فيه طرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة الى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد.

الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية

وأكد أن الهيئة تستهدف سنويا لجلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين علي العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية.

انطلق منذ قليل، المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي)، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

ويعد هذا الملتقى الدولي حدثًا سنويًّا تنظمه الهيئة بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والأفريقية.

ويعقد المؤتمر بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين.

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