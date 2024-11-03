«التعليم» توجه بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب المتأخرين في السداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - القسط الأول من المصروفات الدراسية 2025.. وجهت مديريات التربية والتعليم، الإدارات التعليمية والمدارس، بتحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري من الطلاب المتأخرين عن السداد.

سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

وأكدت المديريات التعليمية، أنه تم فتح باب سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2024-2025 بداية من شهر أكتوبر الماضي، مشددة على المتأخرين بسرعة دفع القسط الأول من المصروفات الدراسية.

موعد سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية 2025

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه يتم سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية 2025 في فبراير المقبل 2025، وذلك لكافة طلاب المراحل التعليمية «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي».

سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية 2024

- يتم تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي بقيمة 244.60 جنيه.

- يتم تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية للصفان الثاني الإعدادي والثالث الإعدادي بقيمة 170.60 جنيه.

- يتم تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام بقيمة 412.60 جنيه.

- يتم تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية للصفان الثاني والثالث الثانوي العام بقيمة 400.60 جنيه.

- يتم تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي والفني بكل أنواعه وأنظمته بقيمة 185.60 جنيه.

- يتم تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني من الصف الثاني الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات» بقيمة 170.60 جنيه.

سداد المصروفات الدراسية 2025

وأوضحت أنه يتم سداد المصروفات الدراسية 2024، لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

طرق سداد المصروفات الدراسية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم، طرق سداد ودفع المصروفات الدراسية 2025، والتي تتمثل في:

- مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، منها: «مصاري - آمان - فورى - غيرها من منافذ الدفع الرسمية».

- يتم السداد في منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.