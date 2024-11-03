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تحذيرات مهمة وعاجلة بشأن حالة الطقس.. تفاصيل درجة الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

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تحذيرات مهمة وعاجلة بشأن حالة الطقس.. تفاصيل درجة الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

تحذيرات مهمة وعاجلة بشأن حالة الطقس.. تفاصيل درجة الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:42 صباحاً - درجة الحرارة.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس الآن

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الآن، لافتة إلى أن محافظات مطروح، السلوم، برانى» تقع تحت تأثير المنخفض الجوى لليوم الثالث على التوالي، الذى يعمل على تكاثر السحب الرعدية الممطرة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

درجة الحرارة

وأشارت أخر صورة الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

درجة الحرارة

الطقس اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية، توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجة الحرارة

ولفتت الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم، إلى وجود نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقًا لـ طقس اليوم تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة

درجة الحرارة اليوم

- درجة الحرارة في القاهرة الكبرى: العظمى 26، الصغرى 19.

- درجة الحرارة في مدن القناة: العظمى 26، الصغرى 19.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 25، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في جنوب سيناء: العظمى 29، الصغرى 21.

- درجة الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 27، الصغرى 14.

- درجة الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 17.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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