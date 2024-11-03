تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الجيزة تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيزة تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - شهدت محافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار متفرقة متفاوتة الشدة، حيث تراوحت بين خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق.

وقد قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف جهودها للتعامل مع هذه الأمطار، حيث تم نشر المعدات اللازمة لسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية. 

3ba4c05dbb.jpg
bc6ea1a4ee.jpg
699e63eed6.jpg

وتركزت جهود فرق العمل على المناطق التي شهدت تساقطًا كثيفًا للأمطار، مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وإمبابة، وكورنيش النيل، ومنشأة القناطر، وأوسيم، وأبو رواش.

وأكدت مصادر مسئولة أن فرق الصيانة والصرف الصحي تعمل على مدار الساعة لضمان سريان حركة المرور بشكل طبيعي وتجنب أي تجمعات مائية قد تؤدي إلى حدوث مشاكل مرورية أو تشكل خطرًا على المواطنين.

637da3d731.jpg
f5660fa4a0.jpg

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينتج عن التقلبات الجوية، كما تقوم الأجهزة المعنية بمتابعة مستمرة للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاستعداد لأي تغيرات في الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق