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120 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

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120 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

120 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:40 صباحاً - يبدأ اليوم الأحد أول أيام شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًا طبقًا لما أعلنته دار الإفتاء في وقت سابق، وبذلك يتبقى 120 يومًا على أولى ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا.

حيث أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرًيا بعد غروب شمس الجمعة الماضية من خلال اللجان الشرعية التابعة لها.

غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا

وأشارت الدار إلى أن الرؤية البصرية للهلال لم تحقق وعليه يكون أمس السبت هو المتمم لشهر ربيع الثاني، وأن اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر هو غرة شهر جمادى الأولى.
 

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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