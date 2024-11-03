مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف آخر الإحصائيات عن المدمنين في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 06:04 صباحاً - كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي عن عدد المتعاطين للمخدرات في مصر، الذي وصل إلى 5.9%.

وأشار عثمان في تصريحات خاصة لـ “كلمتك” إلى أن التعاطي عالميًا بلغ نسبته 5.6% مشيرًا إلى أننا في مصر نسير مع المعدلات العالمية أما بالنسبة للمدمنين فنسبتهم 2.4% في مصر وهناك جهود مبذولة لخفض تلك النسبة ونسبة التعاطي للمخدرات على المستوى الدولى.

وأكد أنه في العقد الأخير، آخر 10 سنوات، زادت 20%، وبالتالي العالم يعاني من تبعات المخدرات بشكل كبير.

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