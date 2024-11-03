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الأنفاق تكشف الموقف التنفيذي لمحطة مترو حدائق الأشجار - أخبار كلمتك

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الأنفاق تكشف الموقف التنفيذي لمحطة مترو حدائق الأشجار - أخبار كلمتك

الأنفاق تكشف الموقف التنفيذي لمحطة مترو حدائق الأشجار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 05:13 صباحاً - كشفت الهيئة القومية للأنفاق  في تقرير لها معدلات تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات الخط  المرحلة الأولى للمشروع.


المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

ويبلغ طول المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو 19 كم وتتضمن على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

 

 

 

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أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 

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تركيب حاجز زجاجي اتوماتيكي على رصيف محطات الخط الرابع

 سيتم تركيب حاجز زجاجي اتوماتيكي لأول مرة على رصيف المترو في جميع محطات الخط الرابع للمترو لحماية الركاب من أي سقوط على القضبان لأي سبب من الأسباب وأوضح أن الحاجز يعمل أوتوماتيكي وقت وصول القطار ويغلق أوتوماتيكي بعد مغادرة القطار، وذلك يحمي جميع الركاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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