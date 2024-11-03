الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 03:36 صباحاً - حالة الطقس، قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن الشتاء القادم سيكون غزير الأمطار على القاهرة بسبب التغيرات المناخية.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أنه سيكون هناك فرص لـسقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024 حالة الطقس غدًا الأحد 3-11-2024 بمحافظة البحيرة

منخفض جوي يضرب البلاد

وتابعت: منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤثر على طقس البلاد الفترة الحالية وهو ما أدى إلى نشاط الرياح وسقوط الأمطار ولا سيما على محافظة مطروح.

ولفتت إلى أن الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة خلال 15 يوما وهو ما يستلزم ارتداء الملابس الشتوية مع برودة الأجواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.