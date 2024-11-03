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اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

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اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 صباحاً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأحد، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يحضر المؤتمر، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لـ صندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في وقت سابق، بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان الأمر سيشكل ضغطًا على المواطنين لا يمكن تحمله.

يأتي المؤتمر بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي مصر هذا الأسبوع، ويعقبها زيارة وفد الصندوق الذي سيقوم بالمراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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