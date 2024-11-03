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السعودية تشارك بمؤتمر جودة الحياة العالمي في مصر - أخبار كلمتك

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السعودية تشارك بمؤتمر جودة الحياة العالمي في مصر - أخبار كلمتك

السعودية تشارك بمؤتمر جودة الحياة العالمي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:06 صباحاً - شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً ببرنامج جودة الحياة - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - في مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يعقده اليوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة"، ويستمر ليومين على هامش المنتدى الحضري العالمي الـ 12 الذي تنطلق أعماله بين 4 و8 نوفمبر الجاري في القاهرة.

حضر المؤتمر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبد الله السلمان، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر.

ويستعرض برنامج جودة الحياة في المؤتمر التحولات الحضرية الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقًا لعدة أهداف استراتيجية من أهداف رؤية المملكة 2030 أبرزها تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية، إذ يعمل البرنامج عبر مبادراته مع وزارة البلديات والإسكان، والأمانات، والهيئات ذات العلاقة، على إعطاء الأولوية للإنسان في مشاريع التنمية الحضرية، مع إبراز الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضري.

ويهدف مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" إلى تبادل الخبرات العالمية للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتباحث حول استخدام البيانات الضخمة، وإشراك المجتمعات المحلية، لتطوير مؤشرات جودة الحياة دوليًا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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