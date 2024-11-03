بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. مع تزايد البحث بشكل دوري من قبل المسلمين عن المواعيد المحددة للصلاة حرصا على تأديتها في أوقاتها، نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.

مواقيت الصلاة

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مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:42 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:44 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:6 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:25 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 4:48 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:44 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:47 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:11 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:30 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:43 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:40 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:44 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:6 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:26 م

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:41 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:42 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:5 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:24 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:42 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:42 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:5 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:24 م