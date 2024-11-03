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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. مع تزايد البحث بشكل دوري من قبل المسلمين عن المواعيد المحددة للصلاة حرصا على تأديتها في أوقاتها، نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.

مواقيت الصلاة

توفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:42 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:44 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:6 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:25 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 4:48 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:44 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:47 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:11 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:30 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:43 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:40 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:44 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:6 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:26 م

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:41 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:42 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:5 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:24 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:42 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:42 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:5 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الموافق 1 جمادى الأولى 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:24 م

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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