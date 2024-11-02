قرار جديد من جامعة الأزهر بشأن متابعة مدينة الطالبات بالأقصر بعد حادث التسمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - أصدرت جامعة الأزهر قرارا عاجلا بعد أزمة واقعة التسمم التي شهدتها المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات الأزهرية في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

قرار جديد من جامعة الأزهر بعد حادث تسمم طالبات الأقصر

وكلف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتشكيل لجنة يرأسها الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعضوية الدكتور حسن السيد ياسين، مدرس بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، والدكتور حسين محمد حفني، مدرس بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، والدكتور عمر عبد الصمد عبد الباقي، مدرس بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، والدكتور مصطفى عبد الخالق محجوب، إدارة الشئون القانونية بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة

ووجه رئيس جامعة الأزهر، اللجنة المشكلة الجديدة، بالإشراف والمتابعة على المدينة الجامعية بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، وذلك بدلا من الإشراف عليها من خلال عميد الكلية.

وألغى رئيس جامعة الأزهر بهذا القرار، كل القرارات المخالفة له، على أن تقوم اللجنة المشكلة الجديدة بمباشرة أعمالها في الإشراف والمتابعة على كل أعمال وأنشطة المدينة الجامعية للطالبات لمنع تكرار المخالفات والتي كان أخرها حادث التسمم.

وشهدت الفترة الماضية حادثة تسمم لبعض طالبات جامعة الأزهر بالمدينة الجامعية في مدينة طيبة بالأقصر



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