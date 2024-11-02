وزير الأوقاف يكرم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - كرَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في احتفالية خاصة تعكس تقدير الوزارة لجهوده وإخلاصه في العمل، حيث أهداه درع وزارة الأوقاف المصرية.

تكليف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كما هنأ الوزير الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي بمناسبة تكليفه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا على أهمية دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمهام الكبيرة المنوطة به، معربًا عن أمله في أن يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مسيرته كمنبر للعلم والنور، موجهًا الجهود نحو إصدار المزيد من الكتب والمؤلفات التي تعكس القيم الإسلامية.

وعبَّر وزير الأوقاف في كلمته عن اعتزازه بتكريم الدكتور محمد عزت، مشيرًا إلى إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، مؤكدًا أن عزت كان نموذجًا للإنسان النبيل والمهذب الذي يسعى دائمًا لتحقيق النجاح في مهامه.

وشدد الوزير على أننا نشهد مشهدا شديد الرقي للتسليم والتسلم بين الأمين العام السابق والحالي، وأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يمر بمرحلة جديدة من القيادة تحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الذي يُعرف بإنجازاته الأكاديمية وعمله الجاد في خدمة القرآن الكريم.

وأعرب الدكتور محمد عزت، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأمين العام السابق: نقف جميعًا خلف وزير الأوقاف متفانين في أداء الواجب

وأكد في كلمته على اصطفاف أبناء وزراة الأوقاف مع معالي الدكتور أسامة الأزهري، متفانين في أداء واجباتهم تحت وطننا العظيم، سائلًا الله أن يوفقه وأن يعينه، وأن يجري الخير على يديه ولسانه، ليكون دائمًا عونًا للإسلام وللبلاد.

كما أعرب الدكتور عزت تهانيه القلبية للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد أنّ تعيينه في هذه المهمة الكبيرة يعكس الثقة الكبيرة في قدراته وحرصه على خدمة الدين والوطن، سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء رسالته وأن يمنحه التوفيق في النهوض بالمجلس لتحقيق الأهداف النبيلة التي يسعى إليها الجميع.

وأضاف: نؤمن بأن جهودهم المتواصلة وإخلاصهم في العمل ستساهم في تعزيز مكانة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وستلعب دورًا فاعلًا في تعزيز قيم الإسلام وتوجيه الأمة نحو الخير.

وعبَّر الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي عن عميق شكره وامتنانه لوزير الأوقاف على الثقة التي منحها له بتكليفه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واعتبر هذه اللفتة الطيبة دليلًا على الدعم المستمر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.

وأكد البيومي أن وزارة الأوقاف تمثل بيته الذي عاد إليه ليستأنف مهامه بروح من الإخلاص والتفاني، وأوضح أن الجميع في الوزارة، سواء كانوا في هذا المنصب أو في مواقع أخرى، ملتزمون بالعمل معًا بروح التعاون، ساعين جميعًا لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد لخدمة الوطن.

كما عبر الأمين العام الجديد عن شكره واعتزازه بالأمين العام السابق الدكتور محمد داعيا له بكل التوفيق في مهامه الجديدة التي ستوكل إليه.

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