35 % تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر بعد تفعيل قرار منع قطارات الوجه القبلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - تراجعت أعداد الركاب بمحطة مصر بميدان رمسيس لأكثر من 35% من طاقة الركاب اليومية، وتراجع تكدس القطارات على الخطوط، بعد تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول محطة مصر للمرة الأولى منذ عقود.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قد قررت منع دخول قطارات الصعيد للقاهرة، ما عدا القطارات القادمة من الصعيد إلى الإسكندرية والعكس، هى التى يحق لها التوقف بمحطة مصر برمسيس.

قرار السكك الحديد

وسبق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدءا تفعيل قرار وقوف كافة القطارات المكيفة (التالجو – VIP - الإسبانى المطور - الإسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقًا لجداولها المقررة.

كما أشار البيان إلى أنه اعتبارًا من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلًا من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر.

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