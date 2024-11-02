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35 % تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر بعد تفعيل قرار منع قطارات الوجه القبلي - أخبار كلمتك

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35 % تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر بعد تفعيل قرار منع قطارات الوجه القبلي - أخبار كلمتك

35 % تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر بعد تفعيل قرار منع قطارات الوجه القبلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - تراجعت أعداد الركاب بمحطة مصر بميدان رمسيس لأكثر من 35% من طاقة الركاب اليومية، وتراجع تكدس القطارات على الخطوط، بعد تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول محطة مصر للمرة الأولى منذ عقود.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قد قررت منع دخول قطارات الصعيد للقاهرة، ما عدا القطارات القادمة من الصعيد إلى الإسكندرية والعكس، هى التى يحق لها التوقف بمحطة مصر برمسيس. 

قرار السكك الحديد

وسبق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  بدءا تفعيل قرار  وقوف كافة  القطارات المكيفة (التالجو –   VIP    -  الإسبانى المطور  - الإسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة  طبقًا لجداولها المقررة. 

كما أشار البيان إلى أنه اعتبارًا من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلًا من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة  قطارات صعيد مصر.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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