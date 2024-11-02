"معلومات الوزراء" يرصد استثمارات مركز ديلويت للابتكار (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (افتتاح “مركز ديلويت” أول مركز للابتكار لشركة ديلويت في مصر).

مركز ديلويت للابتكار

وتم افتتاح مركز ديلويت للابتكار باستثمارات 30 مليون دولار، ليفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في مجال التكنولوجيا.

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