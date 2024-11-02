سقوط أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة "فيديو وصور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - شهدت مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار متوسطة، مساء اليوم السبت، مع دخول أول منخفض جوي في فصل الخريف، إلى المناطق الشمالية، وحدوث تقلبات في الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17



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