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رسوم وإجراءات اختيار مقعد على متن الطائرة - أخبار كلمتك

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رسوم وإجراءات اختيار مقعد على متن الطائرة - أخبار كلمتك

رسوم وإجراءات اختيار مقعد على متن الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - تتيح شركة إير كايرو التابعة لمصر للطيران، إمكانية حجز مقعد على متن الطائرة، حيث يمكنك اختيار مقعدك المفضل، سواءً كان المجاور للنافذة أو الممر أو المقعد الذي يتيح مساحة إضافية للساقين، وذلك عبر الإنترنت.

 

رسوم وإجراءات اختيار مقعد على متن الطائرة 

ويمكنك إجراء هذا الاختيار إما بعد حجز رحلتك مباشرة أو في وقتٍ لاحق عبر قسم "إدارة الحجز" (حتى 48 ساعة قبل المغادرة).

إن كنت تفضل عدم حجز مقعد، سيتم تخصيص مقعدًا بشكل عشوائي أثناء إنهاء إجراءات السفر مجانًا، وذلك قبل 48 ساعة من مغادرة الرحلة.

 


رسوم حجز المقاعد

تنطبق الرسوم التالية على الاختيار المسبق للمقاعد، ويتم تقديم اختيار المقعد مجانًا لبعض أنواع الأسعار المرنة:

مقعد بجانب الممر: يبدأ من 10 يوروهات أو ما يعادلها.


مقعد بجوار النافذة: ابتداءً من 10 يوروهات أو ما يعادلها.


مقعد الخروج: ابتداءً من 20 يورو أو ما يعادلها.


مقعد بمساحة إضافية للأرجل: ابتداءً من 20 يورو أو ما يعادلها.


يتم تطبيق الرسوم التالية لاختيار المقعد في المطار:

مقعد الخروج: ابتداءً من 30 يورو + رسوم المطار الفرعية.
الصف الأول: ابتداءً من 30 يورو + رسوم المطار الفرعية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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