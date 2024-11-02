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ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

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ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - نظمت ورش عربات كوم أبو راضى التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق اليوم السبت، ندوة تحت عنوان  "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل" فى ظل الاهتمام بالعنصر البشرى.

 مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل

حضر الندوة مدير عام الورش وعدد من قيادات الهيئة والعاملين بالورش وأعضاء النقابة وتضمنت الندوة مشروعات التطوير التى تتم بالسكة الحديد فى مجال الوحدات المتحركة، المحطات، نظم الإشارات، الورش، العنصر البشري.

كما تضمنت أبرز الإنجازات والافتتاحات في الفترة الاخيرة وهي افتتاح محطة بشتيل، خط الفردان / بئر العبد،خط كفر داوود السادات وتوطين صناعات النقل بمصر ومدى اسهامها في الاقتصاد القومي.

وشملت الندوة خطورة تعاطى المخدرات وما يترتب عليها من أضرار ومخاطرها على العاملين وعلي سلامة تشغيل القطارات، كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير  التى تقوم بها الهيئة.

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة  المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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