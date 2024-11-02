بعد قليل، مدبولي يحضر الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الهندسة بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل احتفال كلية الهندسة بجامعة القاهرة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي للكلية.

ويأتي هذا الاحتفال تقديرًا للدور الريادي الذي قامت به الكلية في مجال التعليم الهندسي والبحث العلمي على مدار نصف قرن.

وسيحضر الاحتفال نخبة من القيادات التعليمية والشخصيات العامة وعدد من خريجي الكلية الذين ساهموا في نهضة القطاع الهندسي في مصر والعالم.

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